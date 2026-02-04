- Дата публикации
РФ нанесла ракетные удары по Харькову и пригороду: какие последствия
Российские войска нанесли два ракетных удара — по пригороду Харькова и Салтовскому району города.
В ночь на 4 февраля 2026 года российские войска нанесли ракетные удары по Харькову и прилегающим территориям. Зафиксировано два попадания – одно в ближайшем пригороде, другое в Салтовском районе города.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
По его словам, в Салтовском районе в результате удара повреждены частные жилые дома. Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.
На места попадания направили экстренные и профильные службы. Специалисты обследуют территории и ликвидируют последствия атак.
Городские власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угроз.
Напомним, ранее мы писали о том, что Россия в течение шести часов массированно атаковала Харьков и область ракетами, КАБами и дронами, серьезно повредив местную ТЭЦ.