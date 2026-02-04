ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
68
Время на прочтение
1 мин

В Одессе после атаки повреждены дома, школа и детсад (фото)

В Одессе в результате очередной атаки РФ зафиксировано разрушение жилых домов, образовательных учреждений и промышленной инфраструктуры.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака на Одессу

Атака на Одессу

Российские войска совершили очередную атаку на Одессу, в результате которой пострадали гражданские объекты в двух районах города.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области Сергей Лысак.

По его словам, значительные повреждения получил двухэтажный жилой дом — разрушена кровля и перекрытие в квартирах. Взрывная волна также вышибала окна в соседних зданиях и повредила припаркованные автомобили.

Кроме того, пострадали школа и детский сад. Зафиксирован и попадание в административное здание промышленного объекта, где после удара возник пожар.

Спасатели ГСЧС извлекли из опасной зоны четырех человек. Двум женщинам медики оказали помощь на месте.

Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий обстрела и закрывают выбитые окна. Обследование поврежденных объектов продолжается.

Напомним, что ранее РФ уготовила по Одесщине : без света десятки тысяч человек, детали о повреждениях.

Дата публикации
Количество просмотров
68
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie