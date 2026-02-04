- Дата публикации
В Одессе после атаки повреждены дома, школа и детсад (фото)
В Одессе в результате очередной атаки РФ зафиксировано разрушение жилых домов, образовательных учреждений и промышленной инфраструктуры.
Российские войска совершили очередную атаку на Одессу, в результате которой пострадали гражданские объекты в двух районах города.
Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области Сергей Лысак.
По его словам, значительные повреждения получил двухэтажный жилой дом — разрушена кровля и перекрытие в квартирах. Взрывная волна также вышибала окна в соседних зданиях и повредила припаркованные автомобили.
Кроме того, пострадали школа и детский сад. Зафиксирован и попадание в административное здание промышленного объекта, где после удара возник пожар.
Спасатели ГСЧС извлекли из опасной зоны четырех человек. Двум женщинам медики оказали помощь на месте.
Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий обстрела и закрывают выбитые окна. Обследование поврежденных объектов продолжается.
