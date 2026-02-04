В Одессе после атаки повреждены дома, школа и детсад (фото)

Атака на Одессу

Российские войска совершили очередную атаку на Одессу, в результате которой пострадали гражданские объекты в двух районах города.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области Сергей Лысак.

По его словам, значительные повреждения получил двухэтажный жилой дом — разрушена кровля и перекрытие в квартирах. Взрывная волна также вышибала окна в соседних зданиях и повредила припаркованные автомобили.

Кроме того, пострадали школа и детский сад. Зафиксирован и попадание в административное здание промышленного объекта, где после удара возник пожар.

Спасатели ГСЧС извлекли из опасной зоны четырех человек. Двум женщинам медики оказали помощь на месте.

Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий обстрела и закрывают выбитые окна. Обследование поврежденных объектов продолжается.

