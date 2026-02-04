Астрологический прогноз на 4 февраля

Зеркало / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: от начала новых дел лучше отказаться, зато можно — и нужно — продолжать работу над теми, которые были начаты ранее.

Символ дня: зеркало.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: зеленый.

Счастливые камни дня: опал, шпинель.

За какую часть тела отвечает: почки.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, но проходят без последствий и осложнений, особенно если не медлить с обращением к врачу.

Питание дня: жирные и мясные блюда необходимо заменить растительной пищей — овощами и зеленью.

Стрижка дня: один из самых опасных дней для стрижки.

Магия и мистика дня: заговоры против сглаза и порчи помогут избавиться от них раз и навсегда.

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о проблемах, которые существуют в жизни человека.

Табу дня: необходимо отказаться от вредных привычек.

Цитата дня: «Труд и покой врачуют тело и душу» (Гиппократ).

