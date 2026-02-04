- Дата публикации
Астрологический прогноз на 4 февраля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от начала новых дел лучше отказаться, зато можно — и нужно — продолжать работу над теми, которые были начаты ранее.
Символ дня: зеркало.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: зеленый.
Счастливые камни дня: опал, шпинель.
За какую часть тела отвечает: почки.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, но проходят без последствий и осложнений, особенно если не медлить с обращением к врачу.
Питание дня: жирные и мясные блюда необходимо заменить растительной пищей — овощами и зеленью.
Стрижка дня: один из самых опасных дней для стрижки.
Магия и мистика дня: заговоры против сглаза и порчи помогут избавиться от них раз и навсегда.
Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о проблемах, которые существуют в жизни человека.
Табу дня: необходимо отказаться от вредных привычек.
Цитата дня: «Труд и покой врачуют тело и душу» (Гиппократ).
