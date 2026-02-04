ТСН в социальных сетях

Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя принимать на веру чужие слова

День, когда мы — под влиянием негативной энергетики — можем почувствовать себя уязвимыми, слабыми и внушаемыми. а неуверенность в себе с большой долей вероятности сделает жертвой мошенников разного рода и масштаба — от мелких до крупных и действительно опасных, в отношении которых важно соблюдать осторожность.

Сегодня, 4 февраля, осторожность в отношении с окружающими людьми необходимо соблюдать представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно не принимать на веру чужие слова.

Телец

Тельцы слишком упрямы для того, чтобы следовать чужому мнению — они уверены, что умнее других, поэтому никто не должен указывать им, как поступать. Но сегодня представители знака могут изменить своему принципу и поверить человеку, который не желает им добра — не стоит этого делать.

Дева

Девы, как правило, твердо стоят на своих позициях, не позволяя поколебать их убеждения. Но сегодня представители знака могут ослабить бдительность и подумать, что их собеседник не так уж и неправ, о чем уже завтра пожалеют — не стоит принимать важные решения под чужим влиянием.

Водолей

Водолеи, как самый взбалмошный знак Зодиака, начинают день с одним решением относительно того, как поступить в сложившейся ситуации, а заканчивают с другим или третьи. Сегодня им стоит помнить, что такого рода переменчивость должна исходить от них самих, а не от окружающих.

