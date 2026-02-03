- Дата публикации
Мэрайю Кэри в мини-платье и высоких сапогах папарацци подловили в аэропорту Милана
56-летняя артистка в образе total black приехала в Италию.
Мэрайю Кэри папарацци подловили в аэропорту Милана накануне Олимпийских игр Милан-Кортина. Артистка выступит на церемонии открытия.
Знаменитость продемонстрировала там образ total black. На ней было короткое платье в рубчик с плиссированной юбкой и молнией в зоне декольте.
На певице также было классическое пальто, капроновые колготы и кожаные высокие сапоги на каблуках.
Кэри сделала укладку с локонами, черные солнцезащитные очки на лице, бриллиантовое ожерелье на шее и кольца с бриллиантами на руках.
Напомним, Мэрах Кэри на церемонии вручения награды "Человек года" от MusiCares предстала в черном прозрачном платье макси от бренда Prada.