Шоу-бизнес
68
Мэрайю Кэри в мини-платье и высоких сапогах папарацци подловили в аэропорту Милана

56-летняя артистка в образе total black приехала в Италию.

Мэрайя Кэри

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайю Кэри папарацци подловили в аэропорту Милана накануне Олимпийских игр Милан-Кортина. Артистка выступит на церемонии открытия.

Знаменитость продемонстрировала там образ total black. На ней было короткое платье в рубчик с плиссированной юбкой и молнией в зоне декольте.

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Getty Images

На певице также было классическое пальто, капроновые колготы и кожаные высокие сапоги на каблуках.

Кэри сделала укладку с локонами, черные солнцезащитные очки на лице, бриллиантовое ожерелье на шее и кольца с бриллиантами на руках.

Напомним, Мэрах Кэри на церемонии вручения награды "Человек года" от MusiCares предстала в черном прозрачном платье макси от бренда Prada.

68
