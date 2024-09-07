"Сгорят" ли деньги США для Украины в сентябре: в Пентагоне поделились планами

Заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх на брифинге в пятницу, 6 сентября, заявила, что окончание бюджетного года в сентябре не помешает Пентагону использовать доступные деньги для помощи Украине любым возможным способом.

Об этом пишет "Голос Америки".

"Как вы знаете, мы очень упорно работали с Конгрессом, чтобы получить эту дополнительную сумму и распределить эти деньги для Украины в пакетах PDA и USAI", – сказала Сингх.

Она не сообщила, как используют остатки средств для Украины, но отметила, что Соединенные Штаты "почти еженедельно" объявляют новые пакеты помощи для Украины.

"Мы продолжаем делать это на постоянной основе. Я не сомневаюсь, что мы собираемся использовать все, что у нас есть, чтобы обеспечить в дальнейшем предоставление Украине всего, что ей нужно как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе", — подчеркнула представитель Минобороны США. .

Напомним, у Байдена пытаются найти решение, чтобы миллиарды долларов для Украины не "сгорели" после окончания бюджетного года США 30 сентября. Администрация президента США Джо Байдена проводит срочные переговоры с Конгрессом, чтобы получить разрешение на использование более 6 млрд. долларов военной помощи для Украины до конца месяца. Помощники конгрессменов убеждают, что решение будет найдено, так как у помощи Украине сильная двухпартийная поддержка.

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