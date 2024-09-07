В Украине стремительно дешевеют яблоки

Украинские садоводы снижают цены на яблоки. На эти фрукты низкий спрос.

Об этом пишет EastFruit.

Такая тенденция наблюдается уже третью неделю подряд. Пока качественные сортовые яблоки поступают в продажу за 12-18 грн/кг. Это в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой недели.

"На сегодняшний день в продажу в основном поступают яблоки осенних сортов, которые не пригодны для хранения, поэтому садоводы стремятся реализовать их в первую очередь и снижают опускные цены на продукцию", — говорится в сообщении.

Цена на яблоки в Украине уже опустилась до уровня цен за аналогичный период в прошлом году.

Напомним, накануне в НБУ сообщили, что в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее ускорение инфляции из-за увеличения издержек бизнеса на оплату труда и электроэнергию, повышения акцизов и эффектов переноса девальвации гривны.

А эксперты сообщили, что в Украине в ближайшее время подорожают продукты. Больше об этом читайте в новости.

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