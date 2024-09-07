В Україні стрімко дешевшають яблука

Українські садівники знижують ціни на яблука. На ці фрукти наразі низький попит.

Про це пише EastFruit.

Така тенденція спостерігається вже третій тиждень поспіль. Наразі якісні сортові яблука надходять у продаж за 12-18 грн/кг. Це у середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

"На сьогоднішній день у продаж в основному надходять яблука осінніх сортів, які не придатні для зберігання, тому садівники прагнуть реалізувати їх у першу чергу та знижують опускні ціни на цю продукцію", - йдеться у повідомленні.

Ціна на яблука в Україні вже опустилася до рівня цін за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, напередодні в НБУ повідомили, що найближчими місяцями очікується подальше прискорення інфляції через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, підвищення акцизів та ефектів перенесення девальвації гривні.

А експерти повідомили, що в Україні найближчим часом здорожчають продукти. Більше про це читайте у новині.

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