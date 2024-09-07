Прем’єр Британії та президент США обговорять підтримку Україну

У Білому домі оголосили, що 13 вересня президент США Джо Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером. Це буде їхня друга зустріч у Вашингтоні після обрання Стармера прем'єр-міністром цього літа.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр зазначила, що під час зустрічі обговорять ряд глобальних питань, які є важливими для обох країн. Серед тем – продовження підтримки України у боротьбі з російською агресією, питання звільнення заручників та припинення вогню в Газі, захист міжнародного судноплавства в Червоному морі від загроз з боку хуситів, а також просування вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

Також планується обговорення можливостей для поглиблення співпраці між США та Великою Британією в сферах безпеки постачання та підвищення кліматичної стійкості. Президент Байден підкреслить важливість подальшого зміцнення особливих відносин між двома країнами.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони США повідомили про вміст нового пакету військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів.

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