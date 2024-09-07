США домовилися з Іраком про виведення військ - ЗМІ

Офіційне оголошення про досягнуту угоду може відбутися вже цього місяця.

6 вересня Сполучені Штати Америки та Ірак досягли угоди щодо виведення сил міжнародної коаліції, яку очолюють США, з території Іраку.

Про це повідомило Reuters з посиланням на інформацію з власних джерел.

Угода, основні моменти якої вже узгоджені, потребує остаточного схвалення у Вашингтоні та Багдаді. Вона передбачає поступове виведення сотень військових до вересня 2025 року, а решти контингенту – до кінця 2026 року.

При цьому обидві сторони мають намір зберегти нові консультативні відносини, що дозволять деяким американським підрозділам залишитися в Іраку навіть після завершення основної місії коаліції.

Як повідомляють джерела, офіційне оголошення про досягнення цієї угоди може відбутися вже в цьому місяці.

На цей час США утримують в Іраку близько 2,5 тисяч військових, а також ще 900 – у сусідній Сирії, в межах коаліції, створеної у 2014 році для боротьби з терористичною організацією "Ісламська держава". До коаліції також входять військові з Німеччини, Франції, Іспанії та Італії.

Відповідно до плану, до вересня 2025 року коаліційні сили залишать авіабазу Айн аль-Асад у провінції Анбар і значно скоротять свою присутність у Багдаді. Водночас війська США та інших країн коаліції залишаться в Ербілі, що в Курдистані, до кінця 2026 року, щоб продовжити операції проти «Ісламської держави» в Сирії.

Цей план передбачає серйозні зміни в американській військовій стратегії в регіоні. Хоча основним завданням залишається боротьба з тероризмом, представники США визнають, що присутність коаліції також служить стримуючим чинником проти впливу Ірану.

Нагадаємо, США та Ірак домовилися сформувати вищу військову комісію ще минулого літа, як засіб для переговорів. Дискусії між офіційними особами США та Іраку будуть зосереджені на наступному етапі очолюваної США коаліції проти ІДІЛ.

23 січня США в Іраку атакували військові об'єкти угруповання "Катаїб Хезболла" та інших бойовиків, які пов'язаних з Іраном.

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