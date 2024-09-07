США договорились с Ираком о выводе войск - СМИ

Официальное объявление о достигнутом соглашении может состояться уже в этом месяце.

6 сентября Соединенные Штаты Америки и Ирак достигли соглашения о выводе сил международной коалиции, возглавляемой США, с территории Ирака.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на информацию из собственных источников.

Соглашение, основные моменты которого уже согласованы, требует окончательного одобрения в Вашингтоне и Багдаде. Она предусматривает постепенный вывод сотен военных до сентября 2025 года, а остальной контингент – до конца 2026 года.

При этом обе стороны намерены сохранить новые консультативные отношения, позволяющие некоторым американским подразделениям остаться в Ираке даже после завершения основной миссии коалиции.

Как сообщают источники, официальное объявление о достижении этого соглашения может состояться уже в текущем месяце.

В настоящее время США удерживают в Ираке около 2,5 тысячи военных, а также еще 900 – в соседней Сирии, в рамках коалиции, созданной в 2014 году для борьбы с террористической организацией "Исламское государство". В коалицию также входят военные из Германии, Франции, Испании и Италии.

Согласно плану, к сентябрю 2025 коалиционные силы покинут авиабазу Айн аль-Асад в провинции Анбар и значительно сократят свое присутствие в Багдаде. В то же время войска США и других стран коалиции останутся в Эрбиле в Курдистане до конца 2026 года, чтобы продолжить операции против «Исламского государства» в Сирии.

Этот план подразумевает серьезные изменения в американской военной стратегии в регионе. Хотя основной задачей остается борьба с терроризмом, представители США признают, что присутствие коалиции служит сдерживающим фактором против влияния Ирана.

Напомним, США и Ирак договорились сформировать высшую военную комиссию еще прошлым летом, как средство для переговоров. Дискуссии между официальными лицами США и Ирака будут сосредоточены на следующем этапе возглавляемой США коалиции против ИГИЛ.

23 января США в Ираке атаковали военные объекты группировки "Катаиб Хезболла" и других боевиков, связанных с Ираном.

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