США атакуют Ирак и Сирию: Reuters о деталях операции

По информации издания, ожидается, что будут проведены новые военные операции США в ближайшие дни.

В пятницу, 2 февраля, американские военные нанесли авиаудары в Ираке и Сирии по более чем 85 целям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (военная ветвь исполнительной власти Ирана. – Ред.) и боевиками, которых он поддерживает. Это произошло в ответ на атаку в Иордании в минувшие выходные, в результате которой погибли трое американцев.

Президент США Джо Байден подтвердил, что удары были нанесены по его указанию.

"По моему указанию вооруженные силы США нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии, которые КСИР и связанные с ним ополченцы используют для нападения на силы США. Наш ответ начался... Это будет продолжаться во времена и места, которые мы выберем ", – сказал глава Белого дома.

Reuters и другие западные СМИ приводят детали сделки.

Удары включали использование прилетевших из Соединенных Штатов дальних бомбардировщиков B-1.

Истребитель B-1. О том, чтобы передать такие самолеты Украине пока даже речь не идет / Фото: Википедия

Это первый этап в многоуровневом ответе администрации президента Джо Байдена на атаку поддерживаемых Ираном боевиков.

По информации издания, ожидается, что будут проведены новые военные операции США в ближайшие дни.

США пока не решают атаковать непосредственно Иран

Хотя эти удары не были нанесены объектам внутри Ирана, они сигнализировали о дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке из-за почти четырехмесячной войны Израиля с палестинскими боевиками ХАМАС в Газе.

По мнению АР, удары США не были направлены непосредственно на Иран или высокопоставленных лидеров КУДС в пределах его границ, поскольку Штаты пытаются предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

Последствия атаки

Удары поражали цели, включая командные центры, объекты хранения ракет, ракет и беспилотников, а также объекты материально-технического обеспечения и снабжение боеприпасами.

Вооруженные силы США поразили более 85 целей в семи местах, четыре в Сирии и три в Ираке, сообщили военные.

Удары были нацелены на силы КУДС – шпионскую и военизированную структуру КСИР, которая сильно влияет на боевиков на Ближнем Востоке – в Ливане, Ираке, Йемене и Сирии.

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Генерал-лейтенант США Дуглас Симс, директор Объединенного штаба, сказал, что атаки оказались успешными, вызвав сильные вторичные взрывы, поскольку ракеты попали в вооружение боевиков, хотя неизвестно, были ли убиты боевики.

Погода была основным фактором в определении времени ударов, заявили американские официальные лица CBS News, поскольку США имеют возможность наносить удары в плохую погоду, но предпочитают иметь лучшую видимость выбранных целей как предохранитель от непреднамеренного поражения гражданских лиц.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби сказал, что цели "были тщательно отобраны, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, и базировались на явных неопровержимых доказательствах того, что они были связаны с нападениями на персонал США в регионе". Он отказался уточнить, что это за доказательства.

В Сети появилось видео с последствиями ударов.

США нанесли удары по объектам Ирана в Сирии и Ираке

Реакция Ирака и Сирии

В Сирии заявили, что "откровенная воздушная агрессия" американских войск привела к гибели и ранениям нескольких мирных жителей и солдат.

Иракские военные заявили, что удары были нанесены в районе границы с Ираком и предупредили, что они могут вызвать нестабильность в регионе.

"Эти авиаудары представляют собой нарушение суверенитета Ирака, подрывают усилия иракского правительства и представляют угрозу, которая может привести к ужасным последствиям для Ирака и региона", — заявил спикер иракских военных Яхья Расул.

От Ирана пока не последовало публичной реакции. Иранское государственное телевидение в своем репортаже об ударах назвало американцев "террористическими силами".

Атака в Иордании

Напомним, что ночь на 28 января дислоцированных в Иордании военных США атаковали беспилотниками, в результате чего погибли трое американцев.

Атака в Иордании в минувшие выходные стала первым смертоносным ударом по войскам США с начала войны Израиля и ХАМАС в октябре.

Соединенные Штаты считают, что беспилотник, убивший троих солдат и ранивших более 40 других людей, был изготовлен Ираном, сообщили Reuters представители США.

Республиканцы требовали от Байдена нанести удар по Ирану в ответ на атаку.

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