США атакують Ірак та Сирію: Reuters про деталі операції

За інформацією видання, очікується, що буде проведено нові військові операції США в найближчі дні.

У п’ятницю, 2 лютого, американські військові завдали авіаударів в Іраку та Сирії по більш ніж 85 цілях, пов’язаних з Корпусом вартових ісламської революціїі (військова гілка виконавчої влади Ірану. – Ред.) та бойовиками, яких він підтримує. Це сталося у відповідь на атаку в Йорданії минулих вихідних, у результаті якої загинули троє американців.

Президент США Джо Байден підтвердив, що удари були завдані за його вказівкою.

"За моєю вказівкою збройні сили США завдали ударів по об’єктах в Іраку та Сирії, які КВІР та пов’язані з ним ополченці використовують для нападу на сили США. Наша відповідь почалася... Це триватиме у часи та місцях, які ми виберемо", – сказав глава Білого дому.

Reuters та інші західні ЗМІ наводять деталі операції.

Удари включали використання дальніх бомбардувальників B-1, що прилетіли зі Сполучених Штатів.

Винищувач B-1. Про те, щоб передати такі літаки Україні поки навіть не йдеться / Фото: Вікіпедія

Зазначається, що це перший етап в багаторівневій відповіді адміністрації президента Джо Байдена на атаку підтримуваних Іраном бойовиків

За інформацією видання, очікується, що буде проведено нові військові операції США в найближчі дні.

США поки не наважують атакувати безпосередньо Іран

Хоча ці удари не були завдані об’єктам всередині Ірану, вони сигналізували про подальшу ескалацію конфлікту на Близькому Сході через майже чотиримісячну війну Ізраїлю з палестинськими бойовиками ХАМАС у Газі.

На думку АР, удари США не були спрямовані безпосередньо на Іран або високопоставлених лідерів КУДС у межах його кордонів, оскільки Штати намагаються запобігти подальшій ескалації конфлікту.

Наслідки атаки

Удари вражали цілі, включаючи командні центри, об’єкти зберігання ракет, ракет і безпілотників, а також об’єкти матеріально-технічного забезпечення та постачання боєприпасів

Збройні сили США вразили понад 85 цілей у семи місцях, чотири в Сирії та три в Іраку, повідомили військові.

Удари були націлені на сили КУДС – шпигунську та воєнізовану структуру КВІР, яка сильно впливає на бойовиків на Близькому Сході, – у Лівану, Іраку, Ємені та Сирії.

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Генерал-лейтенант США Дуглас Сімс, директор Об’єднаного штабу, сказав, що атаки виявилися успішними, викликавши сильні вторинні вибухи, оскільки ракети влучили в озброєння бойовиків, хоча невідомо, чи були вбиті бойовики.

Погода була основним фактором у визначенні часу ударів, заявили американські офіційні особи CBS News, оскільки США мають можливість наносити удари за поганої погоди, але вважають за краще мати кращу видимість вибраних цілей як запобіжник від ненавмисного ураження цивільних осіб.

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі сказав, що цілі "були ретельно відібрані, щоб уникнути жертв серед цивільного населення, і базувалися на явних неспростовних доказах того, що вони були пов’язані з нападами на персонал США в регіоні". Він відмовився уточнити, що це за докази.

У Мережі з'явилися відео з наслідками ударів.

США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії та Іраку

Реакція Іраку та Сирії

У Сирії заявили, що "відверта повітряна агресія" американських військ призвела до загибелі та поранень кількох мирних жителів і солдатів.

Іракські військові заявили, що удари були завдані в районі кордону з Іраком, і попередили, що вони можуть викликати нестабільність у регіоні.

"Ці авіаудари являють собою порушення суверенітету Іраку, підривають зусилля іракського уряду та становлять загрозу, яка може призвести до жахливих наслідків для Іраку та регіону", — заявив речник іракських військових Ях’я Расул.

Від Ірану поки не було публічної реакції. Іранське державне телебачення у своєму репортажі про удари назвало американців "терористичними силами".

Атака в Йорданії

Нагадаємо, що ніч на 28 січня дислокованих у Йорданії військових США атакували безпілотниками, унаслідок чого загинуло троє американців.

Атака в Йорданії минулих вихідних стала першим смертоносним ударом по військах США з початку війни Ізраїлю та ХАМАС у жовтні.

Сполучені Штати вважають, що безпілотник, який убив трьох солдатів і поранив понад 40 інших людей, був виготовлений Іраном, повідомили Reuters представники США.

Республіканці вимагали від Байдена завдати удару по Ірану у відповідь на цю атаку.

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