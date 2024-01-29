Золоті правила поливання кімнатних рослин

Власники кімнатних рослин дуже турбуються про правильне поливання і не дарма, тому що вони часто помиляються в цьому питанні.

Надмірне поливання є основною причиною загибелі кімнатних рослин, оскільки багато хто поливає кімнатні рослини занадто багато. Тому Gardens Illustrated вирішили за допомогою експертів сформулювати головні правила поливання кімнатних рослин, які дозволять любителям квітів уникнути помилок.

Звісно краще недолити рослину водою, ніж перелити — вона може відновитися після недостатнього поливання, але не після надмірного, оскільки її коріння може задихнутися і згнити. Вогкий ґрунт також може сприяти виникненню грибкових захворювань.

Як часто слід поливати кімнатні рослини

Як часто поливати кімнатні рослини – складне питання, оскільки воно залежить від багатьох факторів: типу рослини, кількості світла, пори року, розміру та типу горщика для рослин тощо.

Щоб визначити оптимальну частоту поливання, вам варто спостерігати за своєю рослиною, вивчити її походження, рекомендації щодо догляду та регулярно перевіряти сухість землі в горщику.

Золоті правила поливу кімнатних рослин / Фото: www.credits

Як поливати кімнатні рослини

Рясние поливання згори підходить більшості рослин.

Використовуйте лійку, поставивши рослину в раковину або ванну, і поливайте доти, поки вода не потече з дренажного отвору — це означає, що вам вдалося просочити весь ґрунт. Якщо рослина дуже хоче пити і ґрунт повністю висох, замочіть його в мисці з водою. Занурюйте кореневу грудку доти, поки не з'являться бульбашки, або залиште його в мисці з водою, відрі або ванні приблизно на півгодини.

Рослини, що утворюють розетки або листя, що покриває верхню частину горщика, важко поливати з лійки. Краще поставити його в тарілку з водою і дати їй увібратися знизу. Це стосується деяких сукулентів, африканських фіалок, бегоній, цикламена та стрептокарпусу.

Не поливайте за розкладом

Спокусливо поливати рослини, скажімо, в один і той же день щотижня, але у кожної домашньої рослини різні вимоги — деякі можуть вимагати набагато меншу кількість води, ніж інші. Кількість світла, яке отримує рослина, може мати значення: чим оно яскравіше, тим більше води потрібно рослині. Скільки води потрібно рослині, також залежить від пори року. Рослини в холодній кімнаті взимку знадобиться набагато менше, ніж рослині на підвіконні, що виходить на південь, влітку. Більшості рослин взимку потрібно набагато менше води, якщо вони не знаходяться в приміщенні з центральним опаленням або не цвітуть взимку.

Золоті правила поливу кімнатних рослин / Фото: Credits

Призначте одну людину відповідальною за поливання

Щоб уникнути плутанини, краще доручити полив рослин в домі одній людині. Тоді у вас не виникатимуть ситуації, коли рослини полили двічі протягом одного дня, а потім, члени сім'ї, сподіваючись одне на одного, забули про поливання на кілька тижнів.

Вивчіть свою рослину та її потреби у воді

Дізнайтеся, звідки з'явилася ваша кімнатна рослина в дикій природі – зі спекотної, сухої та посушливої місцевості з рідкісними, але сильними зливами або з вологого, але не наскрізь мокрого ґрунту тропічного лісу. Якщо у вашої рослини м'ясисте листя або колючки, це означає, що вона добре адаптована до періодів посухи і не потребує надто багатого поливання. Познайомтеся з кожною рослиною окремо — незабаром ви зможете сказати, скільки води їй потрібно.

Стежте за ознаками того, що рослина потребує поливання

До них належать зів'яле, зморшкувате або зморщене, а також листя тьмяне, бліде і неблискуче листя. Якщо верхні кілька сантиметрів ґрунту дуже сухі, ваша рослина, ймовірно, потребує поливання. Встроміть туди палець або, якщо вам не хочеться, паличку для коктейлю чи для їжі. Якщо вона виходить чистою, отже, ґрунт сухий і його необхідно полити. Або просто підніміть нгорщик із рослиною. Якщо ві дуже легкий, рослина потребує поливання.

Золоті правила поливу кімнатних рослин / Фото: Credits

В'янення не завжди означає, що рослина потребує поливання

Як не дивно, в'янення може бути ознакою не недостатнього, а надмірного поливу, і люди часто поливають зів'ялу рослину, в якій вже надто багато води. Така рослина, як мирна лілія, може в'янути, коли вона потребує поливання, але пожвавлюється приблизно через годину після того, як ви її поллєте. Якщо ж цього не відбувається, то в'янення може означати, що рослину занадто полили і вона задихається біля коріння. Згадайте, що ви робили останнім часом: рясно поливали чи ні, потім перевірте ґёрунт, якщо горщик здається легким і сухим, вам потрібно полити його, але якщо він вологий і сирий, а горщик важкий, ви перелили воду.

Не поливайте рослину в декоративний горщик чи блюдце

Поливання рослини в декоративний горщик або блюдце горщика майже ніколи не допомагає, особливо якщо компост сухий. Вода виливається через край блюдця горщика, по всіх меблях або збирається на дні декоративного горщика, що означає, що рослина опиниться в сирому компості, що може її вбити. Завжди виймайте рослину з декоративного горщика або блюдця, і, щоб полити її, ставте в раковину або ванну.

Дайте зайвій воді стекти

Ніколи не залишайте свою рослину в горщику або блюдце з водою після того, як ви її полили. Рослини ненавидять перебувати у сирому, вологому ґрунті, і це може їх вбити. Завжди стежте за тим, щоб у горщику вашої рослини був отвір біля основи, і поливайте його доти, доки не побачите, що вода виходить із його дна. Потім залиште його, щоб дати стекти надлишкам. Тільки після цього поставте його назад у декоративний горщик або на блюдце.

Водопровідна вода підходить для більшості рослин, але дощова краща

Деякі рослини чутливі до хімічних речовин, що містяться у водопровідній воді. Всі кімнатні рослини люблять дощову воду – до неї вони звикли у дикій природі. Ви можете поставити на вулиці цебро або миску для її збирання.

Золоті правила поливу кімнатних рослин / Фото: Credits

Поливайте землю, а не листя

Завжди намагайтеся поливати ґрунт домашньої рослини, а не її листя. Це особливо важливо, якщо у вас дуже жорстка вода, оскільки вона може залишати білі плями на листі. Це також важливо для рослин з пухнастим листям, таких як африканська фіалка, оскільки може призвести до грибкових захворювань.

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