Город на підвіконні: як вирощувати трави взимку

Вирощувати трави в домашніх умовах не так вже й складно, але вигода від цього подвійна: гарне підвіконня та значна економія на купівлі зелені, яка взимку коштує зовсім недешево.

Якщо ви не ризикуєте продовжувати вирощувати овочі в холодну пору року у відкритому ґрунті, але не готові зовсім відмовитися від городництва, спробуйте вирощувати трави для салатів та приправ на своєму підвіконні. Експерти поділилися з Еxpress.co.uk важливими порадами щодо вирощування трав у будинку.

Трави чудово ростуть в приміщенні в зимові місяці, і хоча зростання і сповільнюється, коли температура нижче, деякі однаково прекрасно ростуть в холодну пору року.

Виберіть свої трави

Перший крок – вибрати, які трави ви хочете вирощувати. Базилік, зелена цибуля, м'ята, петрушка і чебрець — чудові трави для городників-початківців. Але вам варто подумати, чи будете ви їх використовувати і як часто.

Якщо ви не використовуєте щось із перерахованого, або хтось із членів сім'ї не переносить, наприклад, різкий запах якоїсь із пряних трав, варто подумати, і правильно розставити пріоритети.

Насіння або живці

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На думку експертів, деякі трави легше вирощувати з живців, у тому числі розмарин та м'яту. Базилік та коріандр легше вирощувати з насіння.

Ви також можете купити вже підрощені трави та пересадити у більший горщик.

Як вирощувати трави з насіння

Експерти рекомендують спробувати трюк із трубкою від рулону туалетного паперу, щоб спростити пересаджування розсади. Просто розріжте втулки від рулонів туалетного паперу навпіл, викладіть у лоток, наповнений компостом, і посійте насіння. Ми рекомендуємо висипати від двох до п'яти насінин у трубку, щоб вони мали достатньо місця для зростання. Щойно саджанці будуть готові до пересаджування у свої горщики, ви можете помістити всю трубку в горщик, не турбуючи свою розсаду, картонна втулка незабаром розчиниться у землі.

Як вирощувати трави з живців

Часто буває простіше взяти вкорінену або купити вже підрощену рослину в магазині.

Щоб виростити трави із живця, візьміть чисті ножиці і зріжте трохи нижче листового вузла, що дасть вам стебло завдовжки 5-7 см.

Обріжте нижнє листя, просто покладіть живець у склянку з водою і залиште укорінюватися. Щойно коріння розвинеться, ви можете посадити свою траву в контейнер із компостом, ущільнити ґрунт пальцями, полити і спостерігати, як вона росте.

Як вибрати місце для вирощування трав

Підвіконня — чудове місце. Але ключ до успішного вирощування трав полягає в його розташуванні, тому що більшість видів трав віддають перевагу сонцю.

Місце на південному боці ідеально підходить, особливо якщо ваші трави будуть захищені від холодних вітрів чи протягів.

Як удобрювати трави

Як і багатьом іншим рослинам та овочам, травам потрібні додаткові поживні речовини, щоб виростити багато здорового листя. Найкраще використовувати спеціальне підживлення для зелені.

Більшості різновидів трав потрібно багато води, тому рясно поливайте один раз на тиждень рано-вранці або пізно ввечері і додавайте кілька крапель добрива кожні два тижні для досягнення оптимальних результатів.

Переконайтеся, що у вашому горщику є дренажний отвір, щоб запобігти заболочуванню ґрунту, оскільки це може зрештою вбити ваш урожай.

Як збирати та зберігати трави

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Коли ваші трави готові до збирання, важливо обережно відщипати верхівки або відрізати ножицями. Чим більше ви зірвете і обріжете, тим більше ви стимулюватимете свіже зростання трав.

Ви можете заморозити листя, якщо у вас його надміру. Потрібно щільно запакувати листя в лоток, а потім просто покласти його в морозильну камеру.

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