Стало відомо, куди влучили американські удари по Іраку

За даними служби безпеки Іраку, США завдали ударів по об’єктах, які використовували Аль-Хашед аль-Шабі, також відомі як Загони народної мобілізації (PMU), в іракському місті Аль-Каїм, розташованому в західній частині провінції Анбар уздовж іраксько-сирійського кордону.

Про це заявили CNN офіційні особи та мер Аль-Каїма.

США розглядають PMU як підтримувані Іраном збройні формування та вважають деяких з них відповідальними за здійснення нападів на об’єкти США в Іраку та Сирії.

У своїй заяві Ях'я Расул, речник збройних сил Іраку, засудив ці удари як "порушення суверенітету Іраку".

«Місто Аль-Каїм і прикордонні райони Іраку зазнають авіаударів з боку авіації США в той час, коли Ірак докладає всіх зусиль для забезпечення стабільності в регіоні», — сказав Расул.

«Ці удари вважаються порушенням суверенітету Іраку та підривають зусилля уряду Іраку, створюючи загрозу, яка може спричинити небажані наслідки для Іраку та регіону, наслідки яких будуть жахливими для безпеки та стабільності в Іраку та регіоні», – продовжив речник.

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Мер Аль-Каїма Туркі Аль-Махалаві сказав, що удари вразили три будинки, які PMU використовували як склади зброї.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що після атаки на військову базу в Йорданії відповідь не забариться.

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