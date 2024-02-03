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На Сумщині пролунало 102 вибухи

На Сумщині пролунало 102 вибухи

Ілюстративне фото. Ворог не дає спокою Сумщині. / Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Ворог продовжує обстрілювати Сумську область.

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 2 лютого 2024 року. 

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах. 

Протягом дня росіяни здійснили 33 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 102 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади.

  • Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи) та артилерії (10 вибухів). Також відбулося скидання з БпЛА вибухових пристроїв (ВОГ) (2 вибухи).
  • Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (12 вибухів). Також відбувся обстріл БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух).
  • Краснопільська громада: зафіксовано 4 обстріли БпЛА (FPV-дрон) та мінометні обстріли (10 вибухів).
  • Білопільська громада: були мінометні обстріли (14 вибухів) та обстріл з артилерії (6 вибухів).
  • Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (10 вибухів), мінометів (5 вибухів) та обстріл БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух). Також скинули з БпЛА вибуховий пристрій (ВОГ) (3 вибухи).
  • Есманьська громада: здійснено обстріли БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи) та мінометний обстріл (2 вибухи).
  • Миропільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (8 вибухів). 
  • Середино-Будська громада: здійснено ракетний обстріл некерованими авіаційними ракетами (НАР) з гелікоптера (5 вибухів) та мінометні обстріли (5 вибухів).
  • Свеська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.

Нагадаємо, що ворог знову активізував безпілотники

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