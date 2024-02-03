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На Житомирщині працювала ППО

На Житомирщині працювала ППО

Ілюстративне фото. момент збивання безпілотників / Фото: Державна прикордонна служба України

Триває чергова неспокійна ніч для мешканців України.

У низці українських областей пролунали відбої повітряної тривоги через зниження загрози від ворожих безпілотників.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Водночас очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що в області працювала ППО. 

"Дякуємо силам ППО за захист неба над Житомирщиною. Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні. 

Водночас пізніше у ПС ЗСУ повідомили, що група "шахедів" на півночі Херсонщині.

"Рухаються у напрямку Дніпропетровщини!", - заявили українські військові. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ворожі безпілотники знову атакували Україну

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