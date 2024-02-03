Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Житомирской области работала ПВО

В Житомирской области работала ПВО

Иллюстративная фотография. момент сбивания беспилотников / Фото: Государственная пограничная служба Украины

Идет очередная беспокойная ночь для жителей Украины.

В ряде украинских областей раздались отбои воздушной тревоги из-за снижения угрозы враждебных беспилотников.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

В то же время, глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что в области работала ПВО.

"Спасибо силам ПВО за защиту неба над Житомирщиной. Все будет Украина!", — говорится в сообщении.

В то же время позже в ВС ВСУ сообщили, что группа "шахедов" на севере Херсона.

"Двигаются в направлении Днепропетровщины!", — заявили украинские военные.

Напомним, что ранее сообщалось, что вражеские беспилотники снова атаковали Украину.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация