В Житомирской области работала ПВО

В ряде украинских областей раздались отбои воздушной тревоги из-за снижения угрозы враждебных беспилотников.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

В то же время, глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что в области работала ПВО.

"Спасибо силам ПВО за защиту неба над Житомирщиной. Все будет Украина!", — говорится в сообщении.

В то же время позже в ВС ВСУ сообщили, что группа "шахедов" на севере Херсона.

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"Двигаются в направлении Днепропетровщины!", — заявили украинские военные.

Напомним, что ранее сообщалось, что вражеские беспилотники снова атаковали Украину.