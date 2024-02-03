США нанесли удары по 85 целям в Ираке и Сирии

В 16:00 2 февраля 2024 года силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли авиаудары в Ираке и Сирии по отряду Кудс Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним ополченцев.

Об этом говорится в заявлении CENTCOM по поводу ударов США в Ираке и Сирии.

"Вооруженные силы США нанесли удары по более чем 85 целям, с помощью многих самолетов, в том числе дальних бомбардировщиков, прилетевших из Соединенных Штатов. Во время авиаударов было применено более 125 высокоточных боеприпасов. Объекты, по которым были нанесены удары, включали командно -контрольные оперативные центры, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также объекты логистики и цепи поставок боеприпасов групп ополчения и их спонсоров КСИР, способствовавших нападениям на силы США и коалиции", — говорится в сообщении.

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Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что после атаки на военную базу в Иордании ответ не заставит себя ждать.

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