Стало известно, куда попали американские удары по Ираку

По данным службы безопасности Ирака, США нанесли удары по объектам, которые использовали Аль-Хашед аль-Шаби, также известные как отряды народной мобилизации (PMU), в иракском городе Аль-Каим, расположенном в западной части провинции Анбар вдоль иракско-сирийского. границы.

Об этом заявили CNN официальные лица и мэр Аль-Каима.

США рассматривают PMU как поддерживаемые Ираном вооруженные формирования и считают некоторые из них ответственными за совершение нападений на объекты США в Ираке и Сирии.

В своем заявлении Яхья Расул, спикер вооруженных сил Ирака, осудил эти удары как "нарушение суверенитета Ирака".

«Город Аль-Каим и приграничные районы Ирака подвергаются авиаударам со стороны авиации США в то время, когда Ирак прилагает все усилия для обеспечения стабильности в регионе», — сказал Расул.

«Эти удары считаются нарушением суверенитета Ирака и подрывают усилия правительства Ирака, создавая угрозу, которая может повлечь за собой нежелательные последствия для Ирака и региона, последствия которых будут ужасающими для безопасности и стабильности в Ираке и регионе», – продолжил спикер.

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Мэр Аль-Каима Турки Аль-Махалави сказал, что удары поразили три дома, которые PMU использовали как склады оружия.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что после атаки на военную базу в Иордании ответ не заставит себя ждать.

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