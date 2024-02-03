Стало известно, куда попали американские удары по Ираку

США ударили по составам вооруженных формирований.
По данным службы безопасности Ирака, США нанесли удары по объектам, которые использовали Аль-Хашед аль-Шаби, также известные как отряды народной мобилизации (PMU), в иракском городе Аль-Каим, расположенном в западной части провинции Анбар вдоль иракско-сирийского. границы.
Об этом заявили CNN официальные лица и мэр Аль-Каима.
США рассматривают PMU как поддерживаемые Ираном вооруженные формирования и считают некоторые из них ответственными за совершение нападений на объекты США в Ираке и Сирии.
В своем заявлении Яхья Расул, спикер вооруженных сил Ирака, осудил эти удары как "нарушение суверенитета Ирака".
«Город Аль-Каим и приграничные районы Ирака подвергаются авиаударам со стороны авиации США в то время, когда Ирак прилагает все усилия для обеспечения стабильности в регионе», — сказал Расул.
«Эти удары считаются нарушением суверенитета Ирака и подрывают усилия правительства Ирака, создавая угрозу, которая может повлечь за собой нежелательные последствия для Ирака и региона, последствия которых будут ужасающими для безопасности и стабильности в Ираке и регионе», – продолжил спикер.
Мэр Аль-Каима Турки Аль-Махалави сказал, что удары поразили три дома, которые PMU использовали как склады оружия.
Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что после атаки на военную базу в Иордании ответ не заставит себя ждать.
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