Белгородщину атаковал "беспилотник самолетного типа"

В Новооскольском городском округе сработала российская "система ПВО".

Об этом сообщает губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в сообщении в социальных сетях.

Россияне сообщают, что якобы сбит "БПЛА самолетного типа".

"Пострадавших нет. В результате падения обломков в хуторе Подольхи в одном частном домовладении выбиты окна, иссечены кровля, фасад и забор, а также припаркованный автомобиль КАМАЗ. Подоходный обход территории будет продлен в светлое время суток", — говорится в сообщении.

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