Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Бєлгородщину атакував "безпілотник літакового типу"

Бєлгородщину атакував "безпілотник літакового типу"

Постраждалих нібито немає / Фото: ТСН.ua

У росіян видалася неспокійна ніч.

У Новооскольському міському окрузі спрацювала російська "система ППО".

Про це інформує губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков у повідомленні у соціальних мережах. 

Росіяни повідомляють, що нібито збитий "БПЛА літакового типу". 

"Постраждалих немає. Внаслідок падіння уламків у хуторі Подільхи в одному приватному домоволодінні вибиті вікна, посічені покрівля, фасад та паркан, а також припаркований автомобіль КАМАЗ. Подомовий обхід території буде продовжено у світлий час доби", - йдеться у повідомленні. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росія змушує до переговорів та залишає собі шанс на “жести доброї волі” | Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація