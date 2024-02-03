Бєлгородщину атакував "безпілотник літакового типу"

У Новооскольському міському окрузі спрацювала російська "система ППО".

Про це інформує губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков у повідомленні у соціальних мережах.

Росіяни повідомляють, що нібито збитий "БПЛА літакового типу".

"Постраждалих немає. Внаслідок падіння уламків у хуторі Подільхи в одному приватному домоволодінні вибиті вікна, посічені покрівля, фасад та паркан, а також припаркований автомобіль КАМАЗ. Подомовий обхід території буде продовжено у світлий час доби", - йдеться у повідомленні.

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