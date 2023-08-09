У Москві заявили про нову атаку безпілотників

У російській столиці Москва відбулась нова атака невідомих бойових безпілотників.

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Про це повідомив мер міста Сергій Собянін.

Він повідомив про роботу протиповітряної оборони в районі аеропорту Домодєдово та Мінського шосе.

"Була спроба прольоту на місто двох бойових безпілотників. Обидва збиті ППО. Один у районі Домодєдово, другий у районі Мінського шосе. На цю хвилину інформації про постраждалих від падіння уламків немає. Екстрені служби працюють на місці", — заявив Собянін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Москві стався дивний інцидент з безпілотниками. Росіяни за кілька кілометрів від Кремля помітили невідомі квадрокоптери та викликали поліцію.

Крім того, ми раніше інформували, що мер Москви Сергій Собянін з посиланням на дані Міноборони РФ заявив, що безпілотник нібито намагався атакувати Московську область.

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