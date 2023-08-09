В Москве заявили о новой атаке беспилотников

В российской столице Москва произошла новая атака неизвестных боевых беспилотников.

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Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он сообщил о работе противовоздушной обороны в районе аэропорта Домодедово и Минского шоссе.

"Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. В настоящее время информации о пострадавших от падения обломков нет. Экстренные службы работают на месте", — заявил Собянин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве произошел странный инцидент с беспилотниками. Россияне в нескольких километрах от Кремля заметили неизвестные квадрокоптеры и вызвали полицию.

Кроме того, мы ранее информировали, что мэр Москвы Сергей Собянин со ссылкой на данные Минобороны РФ заявил, что беспилотник якобы пытался атаковать Московскую область.

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