В ГУР объяснили значимость атак на Москву

Главное в таких атаках не целые, а политические и другие последствия после них.

Недавние атаки дронами на Москву были сделаны для того, чтобы показать слабость режима Путина и сделать антирекламу самой России как производителю оружия.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Он отметил, что главное в таких атаках не целые, а политические и другие последствия после них.

"Что увидел целый мир? Что режим Путина, его путинская Россия не способна защитить собственную территорию, собственную столицу и даже объекты, связанные с их сектором безопасности и обороны", — сказал Юсов.

Представитель ГУР заявил, что такие удары становятся серьезной антирекламой для России, которая является поставщиком сбоя во многие страны, в частности, это касается радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

"Я думаю, что после последних событий их стоимость условно на международном рынке вооружений значительно упала и пошатнулась. Вряд ли после такой рекламы кто-нибудь захочет что-то покупать у рашистов", — заявил Юсов.

Напомним, ранее сообщалось, что в российской столице пьяный мужчина, назвавшийся десантником, "заминировал" башню в "Москва-Сити" по случаю дня "ВДВ".

Кроме того, мы ранее информировали, что в ООН не отметили, кто совершает атаки дронами по российской столице. Однако там считают, что это должно прекратиться.

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