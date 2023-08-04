В Сирии убили лидера террористов ИГИЛ

Боевик возглавлял группировку с ноября и погиб во время боя.
В Сирии был ликвидирован лидер террористической группировки ИГИЛ Абу аль-Хусейн аль-Хусеини аль-Кураиши.
Об этом информирует агентство Associated Press.
Сообщается, что боевик возглавлял группировку с ноября и погиб во время боя.
"Группировка ИГИЛ объявила в четверг о гибели в Сирии своего малоизвестного лидера Абу аль-Хусейна аль-Хусеини аль-Кураиши, возглавлявшего экстремистскую организацию с ноября", — говорится в материале.
Точные обстоятельства гибели неизвестны, однако СМИ сообщают, что это произошло во время столкновения со связанной с аль-Каидой группой на северо-западе Сирии.
После гибели лидера боевики ИГИЛ немедленно назначили нового руководителя.
Абу аль-Хусейн аль-Хусеини аль-Кураиши стал четвертым убитым лидером ИГИЛ с тех пор, как основанная иракским боевиком Абу Бакром аль-Багдади группировка объявила о создании халифата на большой части Сирий и Ирака в июне 2014 года.
Напомним, ранее сообщалось, что в Вооруженных силах США заявили о ликвидации Усамы аль-Мухаджера — лидера террористической группировки ИГИЛ на востоке Сирии в результате удара беспилотника.
Кроме того, мы ранее информировали, что в десяти федеральных землях Германии были проведены рейды, во время которых задержали семь вероятных собирателей пожертвований "Исламскому государству" в Сирии.
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