В Сирии убили лидера террористов ИГИЛ

Боевик возглавлял группировку с ноября и погиб во время боя.

В Сирии был ликвидирован лидер террористической группировки ИГИЛ Абу аль-Хусейн аль-Хусеини аль-Кураиши.

Об этом информирует агентство Associated Press.

Сообщается, что боевик возглавлял группировку с ноября и погиб во время боя.

"Группировка ИГИЛ объявила в четверг о гибели в Сирии своего малоизвестного лидера Абу аль-Хусейна аль-Хусеини аль-Кураиши, возглавлявшего экстремистскую организацию с ноября", — говорится в материале.

Точные обстоятельства гибели неизвестны, однако СМИ сообщают, что это произошло во время столкновения со связанной с аль-Каидой группой на северо-западе Сирии.

После гибели лидера боевики ИГИЛ немедленно назначили нового руководителя.

Абу аль-Хусейн аль-Хусеини аль-Кураиши стал четвертым убитым лидером ИГИЛ с тех пор, как основанная иракским боевиком Абу Бакром аль-Багдади группировка объявила о создании халифата на большой части Сирий и Ирака в июне 2014 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Вооруженных силах США заявили о ликвидации Усамы аль-Мухаджера — лидера террористической группировки ИГИЛ на востоке Сирии в результате удара беспилотника.

Кроме того, мы ранее информировали, что в десяти федеральных землях Германии были проведены рейды, во время которых задержали семь вероятных собирателей пожертвований "Исламскому государству" в Сирии.

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