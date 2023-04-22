В Грузии задержан главарь одной из группировок "ИГИЛ"

Задержанному гражданину Грузии грозит 17 лет за решеткой.

В Грузии правоохранители задержали главаря одной из группировок террористической организации "Исламское государство" — Малхаза Паксашвили.

Об этом сообщает "Грузия Online".

Малхаз Паксашвили в 2013 году выехал из Грузии в Сирию и присоединился к террористической организации "Исламское государство".

В 2013-2015 годах он активно участвовал в боевых действиях и нападениях, которые совершались "ИГИЛ".

По данным Службы государственной безопасности Грузии, задержанный имел тесные связи с командирами высокого звена "Исламского государства" и занимал должность так называемого "наиба" в одной из группировок террористической организации.

Дело расследуется по статье 328 УК Грузии, которая предусматривает членство в террористической организации иностранного государства и содействие террористической деятельности.

Преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 17 лет.

Напомним, в Одессе задержан гражданин Турции, находившийся в международном розыске за убийство.

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