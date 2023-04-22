Лыжник чудом выжил, провалившись в бездонное ущелье (видео)

Мужчина застрял на глубине около 15 метров.
Лыжник чудом выжил, провалившись в ущелье на горе во французских Альпах.
Об этом пишет The Telegraph.
Во время заезда на леднике возле села Ла Грав 36-летний француз из команды Les Powtos случайно потерял управление и соскользнул в ущелье. По счастливой случайности мужчина уперся лыжами в стенки и застрял на глубине около 15 метров, избежав смерти.
"Ему действительно очень повезло", — сказал товарищ лыжника Тибо Арно.
По его словам, команда Les Powtos уже не раз спускалась на той горе без чрезвычайных событий. Один из них уехал раньше и оторвался от группы, поэтому товарищам понадобилось около 20 минут, чтобы добраться до него. Мужчина не стал тратить попусту время, и начал выбираться самостоятельно, используя ледорубы. Когда же остальные лыжники добрались, помогли ему подняться на поверхность, спустив веревку.
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