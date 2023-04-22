Лыжник чудом выжил, провалившись в бездонное ущелье (видео)

Лыжник чудом выжил, провалившись в ущелье на горе во французских Альпах.

Об этом пишет The Telegraph.

Во время заезда на леднике возле села Ла Грав 36-летний француз из команды Les Powtos случайно потерял управление и соскользнул в ущелье. По счастливой случайности мужчина уперся лыжами в стенки и застрял на глубине около 15 метров, избежав смерти.

"Ему действительно очень повезло", — сказал товарищ лыжника Тибо Арно.

По его словам, команда Les Powtos уже не раз спускалась на той горе без чрезвычайных событий. Один из них уехал раньше и оторвался от группы, поэтому товарищам понадобилось около 20 минут, чтобы добраться до него. Мужчина не стал тратить попусту время, и начал выбираться самостоятельно, используя ледорубы. Когда же остальные лыжники добрались, помогли ему подняться на поверхность, спустив веревку.

Ранее сообщалось, что боливиец Джонаттан Акоста заблудился в джунглях Амазонки, когда охотился с друзьями, выживал там 31 день, питаясь дикими фруктами, червями и насекомыми.

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