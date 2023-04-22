Подоляк назвал Пескова "человеком-попугаем"

По словам представителя ОП, Песков не генерирует хоть какие-то смыслы.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал спикера Кремля Дмитрия Пескова "человеком-попугаем". Мол, спикер диктатора Владимира Путина не является человеком, который генерирует смыслы, а лишь повторяет что-то "как попугай".

Такое мнение представитель ОП высказывали в интервью "24 каналу", комментируя очередные упреки из Москвы о НАТО и войне в Украине.

"Кто это вообще такой? Песков не является генератором интеллектуальных смыслов — это человек-попугай, человек, который что-то повторяет. Он после 14 месяцев войны повторяет: "Мы не допустим НАТО". Дружочек, иди не допусти НАТО в Финляндию",- выразил Подоляк.

По его словам, к Пескову нужно относиться, как "к неадекватному, примитивному человеку, который повторяет то, что не имеет смысла". "Почему? Потому что интеллектуально проработать это он не может", – заметил представитель ОП.

Он отметил, что Украина всегда подсознательно чувствовала себя вторично по отношению. В нашей стране намного больше людей, которые генерируют смыслы.

"Они продолжают нести чушь уже 14 месяцев, классическую российскую чушь. Субъективность Украины выше, чем в РФ", — подытожил Подоляк.

Напомним, Дмитрий Песков ранее заявлял, что у РФ нет "других путей", чем продолжать войну в Украине. По его словам, в России пока не видят "перспектив мирного урегулирования".

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