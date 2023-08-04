У Сирії вбили лідера терористів ІДІЛ

Бойовик очолював угруповання з листопада та загинув під час бою.

У Сирії був ліквідований лідер терористичного угруповання ІДІЛ Абу аль-Хусейн аль-Хусеіні аль-Кураіші.

Про це інформує агентство Associated Press.

Повідомляється, що бойовик очолював угруповання з листопада та загинув під час бою.

"Угруповання ІДІЛ оголосило у четвер про загибель у Сирії свого маловідомого лідера Абу аль-Хусейна аль-Хусеіні аль-Кураіші, який очолював екстремістську організацію з листопада", - йдеться у матеріалі.

Точні обставини загибелі наразі невідомі, однак ЗМІ повідомляють, що це сталось під час зіткнення із пов’язаною з аль-Каїдою групою на північному заході Сирії.

Після загибелі лідера бойовики ІДІЛ негайно призначили нового керівника.

Абу аль-Хусейн аль-Хусеіні аль-Кураіші став четвертим вбитим лідером ІДІЛ відтоді, як засноване іракським бойовиком Абу Бакром аль-Багдаді угруповання оголосило про створення халіфату на великій частині Сирій та Іраку в червні 2014-го року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Збройних силах США заявили про ліквідацію Усами аль-Мухаджера — лідера терористичного угруповання ІДІЛ на сході Сирії в результаті удару безпілотника.

Крім того, ми раніше інформували, що у десяти федеральних землях Німеччини були проведені рейди, під час яких затримали сімох ймовірних збирачів пожертв "Ісламській державі" в Сирії.

Читайте також: