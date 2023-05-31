В Германии арестовали семерых подозреваемых в финансировании "Исламского государства"

В десяти федеральных землях Германии были проведены рейды, в ходе которых задержали семерых вероятных собирателей пожертвований "Исламскому государству" в Сирии.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Отмечается, что полицейские провели проверки более сотни объектов. В частности, в Берлине, Баварии, Гамбурге, Гессене, Нижней Саксонии и Северном Рейне. Задержали четырех женщин и троих мужчин. Почти все они – это граждане Германии. На днях они предстанут перед следователем судьей, который примет решение об их аресте.

По данным Федеральной прокуратуры, с 2020-го два сторонника "Исламского государства" в Сирии вели кампанию по сбору средств для группировки. Все деньги переводились членам ИГ или посредникам. В общей сложности было переправлено не менее 65 тыс. евро, которые использовались для укрепления террористической группировки.

"Деньги использовались особенно для улучшения ситуации со снабжением членов группировки в лагерях Эль-Холь и Родж на севере Сирии, находящихся в заключении", — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что в некоторых случаях средства позволяли заключенным скрыться или быть незаконно вывезенными из лагерей Аль-Холл и Родж. По делу проходят ряд других подозреваемых. Их обвиняют в передаче пожертвований в пользу "Исламского государства".

Напомним, в Бельгии правоохранительные органы задержали группу из семи человек, планировавших террористические атаки. Некоторые из задержанных являются ярыми сторонниками террористической группировки "Исламское государство". Почти все подозреваемые являются выходцами из Чечни.

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