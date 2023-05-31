Теперь придется платить: в Чехии отменяют одну из льгот для украинских беженцев

Прага упраздняет одну из льгот для беженцев из Украины.

В Праге (Чехия) с 30 июня 2023 года отменяют льготы на проезд для украинских беженцев.

Об этом пишет Proukrainu.blesk.cz.

Льготная цена на проездные билеты для украинцев будет действовать до конца июня, после чего украинцы смогут приобрести их по общему тарифу.

Речь идет о тарифной категории HN2 ("лицо в материальном затруднении 2"), которое предназначено именно для украинских граждан с временной защитой в Чехии. Ее стоимость составляла 444 чешских крон – 737 грн.

Украинцы могут приобрести проездные по этому тарифу еще на 1 месяц, стоимостью 165 крон (274 грн), однако это можно сделать только до 30 июня.

Стоимость билетов на общественный транспорт в Праге:

общие тарифы: 30 минут — 30 крон (49,84 грн), 90 минут — 40 крон (66,45 грн), 24 часа — 120 крон (199,35 грн);

именные абонементы стоят: 30 дней – 550 крон (913,68); 90 дней – 1480 крон (2458,62 грн).

Напомним, в Чехии будут штрафовать водителей из Украины – как этого избежать.

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