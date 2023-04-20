В Чехии будут штрафовать водителей из Украины: как этого избежать

Владельцы автомобилей с украинскими номерами должны их зарегистрировать. Нарушители будут платить немалый штраф.

Украинцы, которые сейчас проживают в Чехии, должны регистрировать свои автомобили. Проигнорирующих требование и продолжающих ездить с украинскими номерами будут штрафовать.

Об этом передает издание Сeske Noviny.

По информации издания, в Чехии находятся 38 тыс. украинских автомобилей, из которых 4 тыс. не застрахованы.

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По данным МВД Чехии, по состоянию на 1 апреля этого года в стране находились 325 742 украинца с временной защитой, что позволяет получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию или рынку труда. Две трети взрослых беженцев – женщины, около 30 процентов – дети.

Учет водителей транспортных средств с украинскими номерными знаками должен предотвратить нарушения правил дорожного движения украинцами.

Чешские власти с октября этого года начнут регистрировать украинские транспортные средства. Наши соотечественники смогут зарегистрироваться до конца года. Украинцы, которые только будут прибывать в Чехию, получат семь дней на регистрацию автомобиля. Это требование не будет распространяться на транспортные средства, используемые в международном сообщении.

С января 2024 года за уклонение от регистрации будут наказывать штрафами в размере 30 тыс. чешских крон (51 740 грн).

Кроме того, в Чехии усилят ответственность для незарегистрированных перевозчиков, возящих нелегальных мигрантов. Им будет грозить восемь лет.

Соответствующие решения приняла Палата депутатов. Окончательно их должен утвердить Сенат.

Ранее чешский президент Петр Павел заявил, что после победы Украина обязательно должна стать членом НАТО.

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