В Чехии изменили выплаты и правила для украинских беженцев

Чешский президент подписал изменения в законодательство, регулирующие соцвыплаты и компенсации за жилье. Они вступят в силу с июля 2023 года.

В четверг, 23 марта, президент Чехии Петер Павел подписал закон, изменяющий правила социальных выплат украинским беженцам от войны и компенсаций владельцам жилья, поселившим украинцев.

Об этом сообщает чешское издание iDnes.

Согласно принятым изменениям, выплаты украинским беженцам после оформления временной защиты будут рассчитываться от размера минимальной заработной платы (4 860 крон, то есть около 190 долларов) в течение первых 5 месяцев. В дальнейшем расчет будет производиться от прожиточного минимума (3 130 крон, то есть около 120 долларов), за исключением лиц, которые по возрасту, состоянию здоровья, из-за обучения или ухода за малыми детьми не могут полноценно работать.

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Оценивая право на выплаты, чешские власти будут принимать во внимание доходы заявителя в Чехии и за рубежом, а также его имущественное положение в Чехии.

Владельцы жилья в Чехии будут получать компенсации, если они поселили украинцев в своих домах, выделив им часть площади. За съемную квартиру нужно будет платить самостоятельно.

Время пребывания беженцев в бесплатном "экстренном жилье" будет уменьшено до 150 дней, за исключением лиц из уязвимых категорий. Отказ от предложенного жилья или оставление его более чем на 10 дней без ведома администратора будет означать его утрату.

Сейчас ежемесячная гуманитарная помощь на первое полугодие для украинских беженцев составляет 5000 крон (около 200 долларов) на человека, после чего она соответствует прожиточному минимуму. Новые правила будут применяться с июля 2023 года.

Напомним, в Польше заведение социального страхования заставляет украинцев вернуть денежную помощь в бюджет. В частности, речь идет о украинцах, которые выехали из Польши и не сообщили об этом органы соцзащиты.

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