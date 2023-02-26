Правила пребывания украинцев в Польше с марта 2023 изменятся: как именно

Какие изменения ожидают украинцев в Польше с 1 марта 2023 года, читайте в материале ТСН.ua

Основные изменения касаются документов и выплат, получаемых беженцами и изложенных в поправках к спецзакону. Поправки одобренны нижней палатой парламента Сейма, теперь принять их должна верхняя палата польского парламента – Сенат и подписать президент. После этого закон вступит в силу.

Какие изменения ждут украинцев в Польше

Статус PESEL UKR

PESEL UKR – это особый статус для украинских переселенцев PESEL UKR, который дает право получать в Польше социальную помощь, медицинские услуги, позволяет трудоустроиться и учиться в Польше.

Что было раньше? С начала войны лица, приезжавшие в Польшу, могли оформлять PESEL UKR по желанию. Находиться на территории Польши можно и без этого документа, поэтому не все беженцы оформляли этот статус. Оформить PESEL UKR можно было в течение 90 дней со дня пересечения границы.

Какие изменения планируются с марта 2023 года? Статус PESEL UKR станет обязательным для гражданина Украины, желающего остаться в Польше. На его оформление будет уделяться всего 30 дней.

Как изменится оплата жилья

Что сегодня? Программа, которая называется "40+", обеспечивает проживание и питание украинских переселенцев. Согласно этой программе граждане Польши, приютившие украинцев, получают компенсацию от государства в размере 40 злотых в сутки в течение 120 дней с момента первого въезда беженца на территорию Польши.

С марта беженцы, находящиеся в местах коллективного проживания более 120 дней, должны будут платить за жилье в размере 50% от стоимости, но не более 40 злотых в сутки. С мая, если срок пребывания граждан Украины превысит 180 дней, размер оплаты еще увеличится — 75%, но не более 60 злотых в сутки.

Не будут оплачивать жилье такие категории:

лица с инвалидностью,

пенсионеры и нуждающиеся в уходе,

беременные женщины

лица, воспитывающие детей в возрасте до 12 месяцев или трех и более детей.

Как изменится правила предоставления социальной помощи

Если украинец выезжает за пределы Польши более 30 дней, статус PESEL UKR отменяется, соответственно прекращаются все выплаты. По возвращении в Польшу можно будет восстановить статус PESEL UKR и выплату соцпомощи. Чтобы контролировать пересечение украинцами польской границы, органы социального страхования (ZUS) будут получать от Пограничной службы соответствующую информацию.

Изменения документов для пребывания и работы в Польше

Изменения закона предусматривают признание в Польше электронного документа, доступного в приложении Diia.pl (эквивалент польского документа mObywatel), как документа на легальное пребывание беженцев в Польше. Этот документ вместе с загранпаспортом даст право украинцам многократно пересекать границу без необходимости оформлять визу. С ним можно будет выезжать в другие страны мира.

В случае принятия поправок в спецзакон будет удалено положение об упрощенном порядке получения вида на временное проживание в Польше. Однако беженцы смогут легально находиться в Польше в течение полутора лет – до 24 августа 2023 года.

Украинцы, легально работающие в Польше, открывшие в стране собственный бизнес с апреля 2023 года смогут подавать документы на получение вида на временное проживание — карты побыту.

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