Трудоустройство в Польше: как долго украинцы ищут работу

В Польше 41% украинцев находят работу практически сразу после приезда в страну. За прошедший год трудоустроить удалось 11 339 человек.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитическим центром международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Согласно опросу, 26% человек на поиск работы потратили около двух недель, а 25% – нашли работу в течение месяца. Еще 6% говорят, что им удалось трудоустроиться более чем за два месяца. Только для 2% опрошенных процесс длился более трех месяцев.

В агентстве опросили около 50 руководителей из разных департаментов, чтобы узнать, сколько времени они в среднем тратят на поиск работников. В частности, речь идет о специалистах средней и высокой квалификации. Ведь поиск работников рабочих специальностей более легкий процесс по обзору рекрутации.

Половина работодателей сказала, тратят от двух до трех месяцев для поиска нужных специалистов. Для 33% процесс длится от месяца до двух, а для 17% – более трех месяцев.

Отмечается, что из них 43% руководителей проводят пять-семь собеседований, чтобы отобрать у кандидатов нужного специалиста. Также 34% опрошенных говорят, что собеседуют трех-пяти рабочих, а для 23% достаточно одного-двух собеседований.

"Эти цифры развенчивают миф о трудностях с поиском места работы. Как видим, что найти работника кое-где сложнее, чем найти работу. Чем выше квалификация, тем дольше продолжается поиск специалиста. Бизнес в Польше конкурирует не только за украинцев на низкоквалифицированные работы, но и готов нанимать специалистов, обладающих высокими профессиональными навыками. Однако барьером в получении хорошей должности в основном является языковой вопрос", — говорит директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда

Напомним, в Польше работодатели начали очень конкурировать именно за украинок, поэтому пытаются улучшить условия сотрудничества. Для женщин важнейшим фактором при выборе работы в Польше является комфортная среда и лояльное руководство.

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