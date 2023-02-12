В Польше сообщили наиболее востребованные профессии: кто в списке

Недостает польскому рынку труда строителей, слесарей, водителей, врачей, учителей и т.д.
В Польше составили список профессий, которые будут пользоваться наибольшим спросом на рынке труда в 2023 году. Преимущественно это работа, связанная с физическим трудом; работа по уходу; деятельность в области образования и медицины.
Об этом свидетельствуют данные по правительственному рапорту "Барометр профессий 2023", сообщает Yavp.pl.
Как объясняется, из-за дефицита работников страдают такие отрасли как логистика и курьерские услуги, здравоохранение и туризм.
Так, медсестер и акушерок не хватает в 90% регионов, а 84 уезда Польши называют эту проблему "очень большой".
Еще каждый четвертый уезд Польши может испытывать проблемы с наличием профессиональных водителей из-за того, что представители этой профессии чаще всего меняют работу. В последнее время это сделали 41% водителей.
Так, в перечне самых дефицитных профессии в Польше на 2023 год:
- Строительные столяры плотники
- Кровельщики
- Строительные рабочие
- Монтеры строительных конструкций
- Каменщики и штукатуры
- Сварщики
- Слесари
- Работники отделочных работ на строительстве
- Электрики, электромеханики и электромонтеры
- Водители автобусов, грузовых автомобилей и TIR
- Механики автотранспорта
- Повара
- Физиотерапевты и массажисты
- Врачи, медсестры и акушерки
- Психологи и психотерапевты
- Складские работники
- Учителя практического профессионального обучения, общеобразовательных предметов, профессионально-технических предметов, специальных школ и интеграционных отделов
- Операторы и механики землеройной техники, раскройных станков
- Лица, ухаживающие за пожилыми людьми или людьми с инвалидностью
- Специалисты бухгалтерского учета
- Самозанятые бухгалтеры
В то же время из этого списка исчезли пекари. Причина в том, что много пекарен в Польше оказались под угрозой закрытия из-за высоких цен на энергоносители.
Напомним, в Польше многие отрасли экономики страдают от нехватки кадров, а особенно после возвращения многих мужчин из Украины на Родину. По прогнозам, в 2023 году спрос на иностранных работников сохранится, а граждане Украины остаются приоритетными в трудоустройстве для польских работодателей.
Между тем, польские работодатели начали очень конкурировать за украинок, поэтому пытаются улучшить условия сотрудничества. Для женщин же важнейшим фактором при выборе работы в Польше есть комфортная среда и лояльное руководство.
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