В Польше сообщили наиболее востребованные профессии: кто в списке

В Польше составили список профессий, которые будут пользоваться наибольшим спросом на рынке труда в 2023 году. Преимущественно это работа, связанная с физическим трудом; работа по уходу; деятельность в области образования и медицины.

Об этом свидетельствуют данные по правительственному рапорту "Барометр профессий 2023", сообщает Yavp.pl.

Как объясняется, из-за дефицита работников страдают такие отрасли как логистика и курьерские услуги, здравоохранение и туризм.

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Так, медсестер и акушерок не хватает в 90% регионов, а 84 уезда Польши называют эту проблему "очень большой".

Еще каждый четвертый уезд Польши может испытывать проблемы с наличием профессиональных водителей из-за того, что представители этой профессии чаще всего меняют работу. В последнее время это сделали 41% водителей.

Так, в перечне самых дефицитных профессии в Польше на 2023 год:

Строительные столяры плотники

Кровельщики

Строительные рабочие

Монтеры строительных конструкций

Каменщики и штукатуры

Сварщики

Слесари

Работники отделочных работ на строительстве

Электрики, электромеханики и электромонтеры

Водители автобусов, грузовых автомобилей и TIR

Механики автотранспорта

Повара

Физиотерапевты и массажисты

Врачи, медсестры и акушерки

Психологи и психотерапевты

Складские работники

Учителя практического профессионального обучения, общеобразовательных предметов, профессионально-технических предметов, специальных школ и интеграционных отделов

Операторы и механики землеройной техники, раскройных станков

Лица, ухаживающие за пожилыми людьми или людьми с инвалидностью

Специалисты бухгалтерского учета

Самозанятые бухгалтеры

В то же время из этого списка исчезли пекари. Причина в том, что много пекарен в Польше оказались под угрозой закрытия из-за высоких цен на энергоносители.

Напомним, в Польше многие отрасли экономики страдают от нехватки кадров, а особенно после возвращения многих мужчин из Украины на Родину. По прогнозам, в 2023 году спрос на иностранных работников сохранится, а граждане Украины остаются приоритетными в трудоустройстве для польских работодателей.

Между тем, польские работодатели начали очень конкурировать за украинок, поэтому пытаются улучшить условия сотрудничества. Для женщин же важнейшим фактором при выборе работы в Польше есть комфортная среда и лояльное руководство.

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