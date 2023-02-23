Працевлаштування в Польщі: як довго українці шукають роботу

У Польщі 41% українців знаходять роботу практично одразу після приїзду до країни. Протягом минулого року працевлаштувати вдалося 11 339 осіб.

Про це свідчать дані опитування, проведеного аналітичним центром міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Згідно з опитування, 26% осіб на пошук роботи витратили близько двох тижнів, а 25% – знайшли роботу протягом місяця. Ще 6% кажуть, що їм вдалося працевлаштуватися за понад два місяці. Лише для 2% опитаних процес тривав понад три місяці.

В агенції опитали близько 50 керівників із різних департаментів, аби дізнатися, скільки часу вони в середньому витрачають на пошук працівників. Зокрема, йдеться про спеціалістів середньої та високої кваліфікації. Адже пошук працівників робітничих спеціальностей – легший процес з огляду рекрутації.

Половина працедавців сказала, що витрачають від двох до трьох місяців для пошуку потрібних фахівців. Для 33% процес триває від місяця до двох, а для 17% – понад три місяці.

Наголошується, що з них 43% керівників проводять п'ять-сім співбесід, аби відібрати серед кандидатів потрібного фахівця. Також 34% опитаних кажуть, що співбесідують трьох-п'ятьох робітників, а для 23% достатньо однієї-двох співбесід.

"Ці цифри розвінчують міф щодо труднощів з пошуком місця роботи. Як бачимо, знайти працівника подекуди складніше, ніж знайти роботу. Чим вища кваліфікація, тим довше триває пошук спеціаліста. Бізнес у Польщі конкурує не лише за українців на низькокваліфіковані роботи, а й готовий наймати спеціалістів, що мають високі професійні навички. Однак бар’єром в отриманні гарної посади здебільшого є мовне питання", – каже директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

Нагадаємо, в Польщі роботодавці почали дуже конкурувати саме за українок, тому намагаються покращити умови співпраці. А для жінок найважливішим фактором під час вибору роботи в Польщі є комфортне середовище та лояльне керівництво.

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