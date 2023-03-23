У Чехії змінили виплати і правила для українських біженців

Чеський президент ухвалив зміни до законодавства, які регулюють соцвиплати та компенсації за житло. Вони набудуть чинності від липня 2023 року.

У четвер, 23 березня, президент Чехії Петер Павел підписав закон, який змінює правила соціальних виплат українським втікачам від війни та компенсацій власникам житла, які поселили українців.

Про це повідомляє чеське видання iDnes.

Відповідно до ухвалених змін, виплати українським біженцям після оформлення тимчасового захисту будуть розраховуватися від розміру мінімальної заробітної плати (4 860 крон, тобто близько 190 доларів) упродовж перших 5 місяців. Надалі розрахунок буде відбуватися від прожиткового мінімуму (3 130 крон, тобто близько 120 доларів), за винятком осіб, які за віком, станом здоров’я, через навчання або догляд за малими дітьми не можуть повноцінно працювати.

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Оцінюючи право на виплати, чеська влада буде брати до уваги доходи заявника у Чехії та за кордоном, а також його майновий стан у Чехії.

Власники житла у Чехії отримуватимуть компенсації, якщо вони поселили українців у власних домівках, виділивши їм частину площі. За орендовану квартиру потрібно буде платити самостійно.

Час перебування біженців у безкоштовному “екстреному житлі” буде зменшено до 150 днів, за винятком осіб із вразливих категорій. Відмова від запропонованого житла або залишення його більш ніж на 10 днів без відома адміністратора означатиме його втрату.

Зараз щомісячна гуманітарна допомога на перше півріччя для українських біженців становить 5000 крон (близько 200 доларів) на особу, після чого вона відповідає прожитковому мінімуму. Нові правила будуть застосовуватися від липня 2023 року.

Нагадаємо, у Польщі заклад соціального страхування змушує українців повернути грошову допомогу до бюджету. Зокрема, йдеться про тих українців, які виїхали з Польщі та не повідомили про це органи соцзахисту.

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