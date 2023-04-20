У Чехії штрафуватимуть водіїв з України: як цього уникнути

Українці, які зараз проживають у Чехії, мають реєструвати там свої автівки. Тих, хто проігнорує вимогу і продовжить їздити з українськими номерами, штрафуватимуть.

Про це передає видання Сeske Noviny.

За інформацією видання, у Чехії перебувають 38 тис. українських автомобілів, з яких 4 тис. не застраховані.

Також читайте Чи можуть українські біженці обіймати гарні посади у Польщі — дослідження

За даними МВС Чехії, станом на 1 квітня цього року у країні перебувало 325 742 українця з тимчасовим захистом, що дозволяє отримати доступ до державного медичного страхування, освіти або ринку праці. Дві третини дорослих біженців – жінки, майже 30 відсотків – діти.

Облік водіїв транспортних засобів з українськими номерними знаками має запобігти порушенням правил дорожного руху українцями.

Чеська влада від жовтня цього року почне реєструвати українські транспортні засоби. Наші співвітчизники матимуть змогу зареєструватися до кінця року. Українці, які тільки прибуватимуть до Чехії, матимуть сім днів на реєстрацію автомобіля. Ця вимога не поширюватиметься на транспортні засоби, які використовуються в міжнародному сполученні.

Від січня 2024 року за ухилення від реєстрації каратимуть штрафами у розмірі 30 тис. чеських крон (51 740 грн).

Крім того, у Чехії посилять відповідальність для незареєстрованих перевізників, які возять нелегальних мігрантів. Їм загрожуватиме вісім років волі.

Відповідні рішення схвалила Палата депутатів. Остаточно їх має затвердити Сенат.

Раніше чеський президент Петр Павел заявив, що після перемоги Україна обовʼязково має стати членом НАТО.

Читайте також: