В Кирилловке в море упал вертолет с оккупантами

Недалеко от временно оккупированной Кирилловки Запорожской области в море упал вертолет с оккупантами.

Тело пилота выбросило на пляж.

Об этом сообщает в Telegram издание "РИА-Мелитополь" со ссылкой на очевидцев происшествия.

"В Кирилловке сегодня разбился российский вертолет. По рассказам очевидцев, два вертолета кружили над морем в районе базы отдыха "Золотой берег". Погода была туманной, пилот не справился с управлением. Одна из "птичек" самоликвидировалась, упав примерно в 500 метрах от берега", – сообщили журналисты.

Отмечают, что второй Ка-52 еще некоторое время кружил над тонущим вертолетом, затем полетел в сторону временно оккупированного Крыма.



"Труп пилота затонувшего вертолета волной вынесло на центральный пляж Кирилловки", – пишет "РИА-Мелитополь".

Позже информацию о падении вражеского вертолета подтвердил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Пляжи здесь так привлекательны, что не устоял даже рашистский вертолет - и с разгона так приземлился, что и частей не соберешь. Да и пилот буквально потерял голову от красоты Азовского побережья... Такой курортный сезон нам нравится. Давайте еще", - написал он в Telegram.

Напомним, в России опрокинулся в кювет ЗРК С-400 стоимостью свыше $100 млн.

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