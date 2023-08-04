Россия просит КНДР продать снаряды для войны против Украины — Белый дом

Американская разведка получила информацию о просьбе Москвы к Пхеньяну.
Россия хочет расширить военное взаимодействие с Северной Кореей и приобрести у нее артиллерийские снаряды для войны против Украины.
Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.
Он заявил, что американская разведка получила информацию о просьбе Москвы в Пхеньян.
"Информация, полученная нами, указывает на то, что Россия стремится расширить военное сотрудничество с КНДР, в частности путем продажи артиллерийских снарядов России", — заявил Кирби.
Кроме того, координатор Совбеза отметил, что последний визит главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в КНДР связан именно с закупкой снарядов.
Напомним, ранее сообщалось, что российский министр обороны Сергей Шойгу посетил Северную Корею, чтобы просить помощи на фоне трудностей с оружием.
Кроме того, мы ранее информировали, что министр обороны РФ Шойгу передал диктатору Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ину письмо от российского диктатора Владимира Путина.
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