Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия просит КНДР продать снаряды для войны против Украины — Белый дом

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
242
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия просит КНДР продать снаряды для войны против Украины — Белый дом

Кирби заявил, что Россия просит у КНДР продать снаряды для войны в Украине / Фото: Associated Press

Американская разведка получила информацию о просьбе Москвы к Пхеньяну.

Россия хочет расширить военное взаимодействие с Северной Кореей и приобрести у нее артиллерийские снаряды для войны против Украины.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.

Он заявил, что американская разведка получила информацию о просьбе Москвы в Пхеньян.

"Информация, полученная нами, указывает на то, что Россия стремится расширить военное сотрудничество с КНДР, в частности путем продажи артиллерийских снарядов России", — заявил Кирби.

Кроме того, координатор Совбеза отметил, что последний визит главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в КНДР связан именно с закупкой снарядов.

Напомним, ранее сообщалось, что российский министр обороны Сергей Шойгу посетил Северную Корею, чтобы просить помощи на фоне трудностей с оружием.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр обороны РФ Шойгу передал диктатору Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ину письмо от российского диктатора Владимира Путина.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
242
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация