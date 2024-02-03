Країні треба готуватися до масштабного переселення мігрантів - Корнієнко 

Вони можуть бути не європейцями - переконані у владі.

Україні слід готуватися до масштабного переселення мігрантів.

Про це в ефірі "1+1" перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко

"Недостатньо ще ми до цього готові. Тому що треба розуміти, що ці люди будуть несхожі на нас. Вони будуть не з Європи, вони будуть, в кращому випаду, з Середньої Азії. З Росії, можливо, якщо вона почне розвалюватися. Вони можуть бути індусами. До цього теж треба готуватися і це буде дуже величезний челендж", - зауважив він.

Нагадаємо, демографи оцінили, скільки людей залишиться в Україні через 15 років після війни.

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