Премьер Британии и президент США обсудят поддержку Украины

Лидеры обсудят глобальные вопросы, в том числе жесткую поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

В Белом доме объявили, что 13 сентября президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером. Это будет их вторая встреча в Вашингтоне после избрания Стармера премьер-министром этим летом.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Пресссекретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что во время встречи обсудят ряд глобальных вопросов, которые важны для обеих стран. Среди тем – продолжение поддержки Украины в борьбе с российской агрессией, вопросы освобождения заложников и прекращения огня в Газе, защита международного судоходства в Красном море от угроз со стороны хуситов, а также продвижение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Также планируется обсуждение возможностей для углубления сотрудничества между США и Великобританией в сфере безопасности поставок и повышения климатической устойчивости. Президент Байден подчеркнул важность дальнейшего укрепления особых отношений между двумя странами.

Напомним, в Министерстве обороны США сообщили о содержании нового пакета военной помощи Украине в 250 миллионов долларов.

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