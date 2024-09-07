Чи "згорять" гроші США для України у вересні: у Пентагоні поділились планами

Заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх на брифінгу у п'ятницю, 6 вересня, заявила, що закінчення бюджетного року у вересні не завадить Пентагону використати доступні гроші для допомоги Україні в будь-який можливий спосіб.

Про це пише "Голос Америки".

"Як ви знаєте, ми дуже наполегливо працювали з Конгресом, щоб отримати цю додаткову суму та розподілити ці гроші для України у пакетах PDA та USAI", – сказала Сінгх.

Вона не повідомила, як саме використають залишки коштів для України, але зауважила, що Сполучені Штати "майже щотижня" оголошують нові пакети допомоги для України.

"Ми продовжуємо робити це на постійній основі. Я не сумніваюся, що ми збираємося використати все, що в нас є, щоб забезпечити надалі надання Україні всього, що їй потрібно, як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі", – наголосила представниця Міноборони США.

Нагадаємо, у Байдена намагаються знайти рішення, щоб мільярди доларів для України не "згоріли" після закінчення бюджетного року США 30 вересня. Адміністрація президента США Джо Байдена проводить термінові перемовини з Конгресом, аби одержати дозвіл на використання понад 6 млрд доларів військової допомоги для України до кінця місяця. Помічники конгресменів переконують, що рішення буде знайдено, адже допомога Україні має сильну двопартійну підтримку.

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