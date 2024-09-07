Зеленський планує зустрітися з Байденом: що обговорюватимуть в першу чергу

Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з Президентом США Джо Байденом на полях Генеральної асамблеї ООН у вересні.

Про це президент сказав у коментарі журналісту 1+1 в ефірі теремарафону 7 вересня.

"Якщо ситуація в країні дозволятиме мені виїхати на Генасамблею у вересні, будемо підсумовувати результати усіх попередніх зустрічей з президентом Джо Байденом, дуже сподіваюсь на результат... Поки що немає консенсусу (на використання далекобійної зброї по території Росії – ред.), але в таких рішеннях, скажу вам відверто, я пам'ятаю, як працював над використанням відповідної зброї по території тимчасово окупованого Криму, тоді також не було консенсусу. Але важливо знайти ключ до хоча б однієї країни, й інші можуть підтягнутись. Розраховую на це", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 6 вересня очільник Пентагону Ллойд Остін на пресконференції за підсумками засідання "Рамштайну" заявив, що Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелам перебігу подій".

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