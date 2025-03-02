У Харкові зросла кількість постраждалих, серед них — дитина

Внаслідок удару, який в неділю, 2 березня завдав російський безпілотник по багатоповерхівці у Харкові, зросла кількість постраждалих, серед яких - семирічна дитина.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

“Серед вже вісьмох постраждалих - семирічна дитина”, - написав він.

Також внаслідок удару ворожого БПЛА пошкоджено три житлових будинки, вибито майже півтори сотні вікон.

На місці “прильоту” працюють усі відповідні служби та волонтери.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожого удару по Харкову постраждало семеро людей.

Нагадаємо, 2 березня у Харкові та Дніпрі пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги через атаку ворожих ударних безпілотників.

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