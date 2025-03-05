Ретроградная Венера 2025: что категорического не стоит сделать

Период ретроградной Венеры в 2025 году станет своеобразным зеркалом, в котором можно увидеть свои подлинные желания, страхи и нерешенные вопросы в отношениях и финансах.
Ретроградность в астрологии – это период, когда планета кажется движущейся в обратном направлении на небе. Это не реальное движение назад, а оптическая иллюзия, возникающая из-за разных скоростей вращения Земли и других планет вокруг Солнца. В настоящее время энергия планеты изменяет свое действие: вместо внешнего проявления она устремляется внутрь, что может вызвать замедление, задержку или потребность пересмотреть важные жизненные сферы.
Ретроградная Венера в 2025 году
В 2025 году Венера будет ретроградной с 1 марта по 12 апреля в знаке Овна. Это период, когда темы любви, гармонии, финансов и красоты могут претерпевать изменения или просмотр. Овен – знак импульсивности и самоутверждения, поэтому этот ретроградный период может вызвать напряженность в отношениях, потребность разобраться с собственными желаниями и переоценку личных ценностей.
Особенности ретроградной Венеры в 2025 году
- Отношения на паузе или проверка чувств. В этот период часто возвращаются бывшие партнеры, появляется желание переосмыслить прошлые любовные истории. Новые отношения, начатые сейчас, могут быть нестабильными или иметь скрытые проблемы.
- Импульсивные решения в сфере денег. Венера также отвечает за деньги и материальные ценности, а в Овне она может подталкивать к внезапным расходам, которые позже могут оказаться не лучшими.
- Проблемы с гармонией и красотой. Не стоит кардинально менять имидж, делать пластические операции или дорогостоящие косметические процедуры – результат может быть далек от ожиданий.
- Просмотр собственной самооценки. Венера связана с тем, как мы воспринимаем себя. Под ее ретроградным движением могут обостряться вопросы самоценности, уверенности в себе и внутренней гармонии.
Что следует сделать в этот период?
- Переосмыслить отношения и чувства. Если у вас есть вопросы в любовной жизни, это время поможет разобраться в них.
- Проанализировать деньги. Вместо новых крупных покупок лучше рассмотреть сбережения, пересмотреть бюджет или закрыть долги.
- Завершить старые проекты. Если вы откладывали дела, связанные с творчеством, красотой или искусством, это удачное время вернуться к ним.
- Поработать над самооценкой. Внутренняя работа над собой, медитации, ежедневник рефлексий помогут понять свои подлинные желания и потребности.
Ретроградная Венера – это не время для активных изменений, но отличный момент для внутреннего анализа, просмотра своих ценностей и более глубокого понимания того, что приносит вам истинную радость и гармонию.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.
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