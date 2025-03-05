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Ретроградная Венера 2025: что категорического не стоит сделать

Ретроградная Венера 2025: что категорического не стоит сделать

Если использовать период ретроградной Венеры для саморазвития и осознания своих ценностей, после 12 апреля можно будет выйти на новый уровень гармонии и уверенности в себе. / Фото: ТСН.ua

Период ретроградной Венеры в 2025 году станет своеобразным зеркалом, в котором можно увидеть свои подлинные желания, страхи и нерешенные вопросы в отношениях и финансах.

Ретроградность в астрологии – это период, когда планета кажется движущейся в обратном направлении на небе. Это не реальное движение назад, а оптическая иллюзия, возникающая из-за разных скоростей вращения Земли и других планет вокруг Солнца. В настоящее время энергия планеты изменяет свое действие: вместо внешнего проявления она устремляется внутрь, что может вызвать замедление, задержку или потребность пересмотреть важные жизненные сферы.

Ретроградная Венера в 2025 году

В 2025 году Венера будет ретроградной с 1 марта по 12 апреля в знаке Овна. Это период, когда темы любви, гармонии, финансов и красоты могут претерпевать изменения или просмотр. Овен – знак импульсивности и самоутверждения, поэтому этот ретроградный период может вызвать напряженность в отношениях, потребность разобраться с собственными желаниями и переоценку личных ценностей.

Особенности ретроградной Венеры в 2025 году

  1. Отношения на паузе или проверка чувств. В этот период часто возвращаются бывшие партнеры, появляется желание переосмыслить прошлые любовные истории. Новые отношения, начатые сейчас, могут быть нестабильными или иметь скрытые проблемы.
  2. Импульсивные решения в сфере денег. Венера также отвечает за деньги и материальные ценности, а в Овне она может подталкивать к внезапным расходам, которые позже могут оказаться не лучшими.
  3. Проблемы с гармонией и красотой. Не стоит кардинально менять имидж, делать пластические операции или дорогостоящие косметические процедуры – результат может быть далек от ожиданий.
  4. Просмотр собственной самооценки. Венера связана с тем, как мы воспринимаем себя. Под ее ретроградным движением могут обостряться вопросы самоценности, уверенности в себе и внутренней гармонии.

Что следует сделать в этот период?

  • Переосмыслить отношения и чувства. Если у вас есть вопросы в любовной жизни, это время поможет разобраться в них.
  • Проанализировать деньги. Вместо новых крупных покупок лучше рассмотреть сбережения, пересмотреть бюджет или закрыть долги.
  • Завершить старые проекты. Если вы откладывали дела, связанные с творчеством, красотой или искусством, это удачное время вернуться к ним.
  • Поработать над самооценкой. Внутренняя работа над собой, медитации, ежедневник рефлексий помогут понять свои подлинные желания и потребности.

Ретроградная Венера – это не время для активных изменений, но отличный момент для внутреннего анализа, просмотра своих ценностей и более глубокого понимания того, что приносит вам истинную радость и гармонию.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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