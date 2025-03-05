Ретроградная Венера 2025: что категорического не стоит сделать

Период ретроградной Венеры в 2025 году станет своеобразным зеркалом, в котором можно увидеть свои подлинные желания, страхи и нерешенные вопросы в отношениях и финансах.

Ретроградность в астрологии – это период, когда планета кажется движущейся в обратном направлении на небе. Это не реальное движение назад, а оптическая иллюзия, возникающая из-за разных скоростей вращения Земли и других планет вокруг Солнца. В настоящее время энергия планеты изменяет свое действие: вместо внешнего проявления она устремляется внутрь, что может вызвать замедление, задержку или потребность пересмотреть важные жизненные сферы.

Ретроградная Венера в 2025 году

В 2025 году Венера будет ретроградной с 1 марта по 12 апреля в знаке Овна. Это период, когда темы любви, гармонии, финансов и красоты могут претерпевать изменения или просмотр. Овен – знак импульсивности и самоутверждения, поэтому этот ретроградный период может вызвать напряженность в отношениях, потребность разобраться с собственными желаниями и переоценку личных ценностей.

Особенности ретроградной Венеры в 2025 году

Отношения на паузе или проверка чувств. В этот период часто возвращаются бывшие партнеры, появляется желание переосмыслить прошлые любовные истории. Новые отношения, начатые сейчас, могут быть нестабильными или иметь скрытые проблемы. Импульсивные решения в сфере денег. Венера также отвечает за деньги и материальные ценности, а в Овне она может подталкивать к внезапным расходам, которые позже могут оказаться не лучшими. Проблемы с гармонией и красотой. Не стоит кардинально менять имидж, делать пластические операции или дорогостоящие косметические процедуры – результат может быть далек от ожиданий. Просмотр собственной самооценки. Венера связана с тем, как мы воспринимаем себя. Под ее ретроградным движением могут обостряться вопросы самоценности, уверенности в себе и внутренней гармонии.

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Что следует сделать в этот период?

Переосмыслить отношения и чувства. Если у вас есть вопросы в любовной жизни, это время поможет разобраться в них.

Если у вас есть вопросы в любовной жизни, это время поможет разобраться в них. Проанализировать деньги. Вместо новых крупных покупок лучше рассмотреть сбережения, пересмотреть бюджет или закрыть долги.

Вместо новых крупных покупок лучше рассмотреть сбережения, пересмотреть бюджет или закрыть долги. Завершить старые проекты. Если вы откладывали дела, связанные с творчеством, красотой или искусством, это удачное время вернуться к ним.

Если вы откладывали дела, связанные с творчеством, красотой или искусством, это удачное время вернуться к ним. Поработать над самооценкой. Внутренняя работа над собой, медитации, ежедневник рефлексий помогут понять свои подлинные желания и потребности.

Ретроградная Венера – это не время для активных изменений, но отличный момент для внутреннего анализа, просмотра своих ценностей и более глубокого понимания того, что приносит вам истинную радость и гармонию.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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