Авиационные страсти: самолет задержали из-за вибратора

В пражском аэропорту произошел настоящий детективный триллер. На рейс в солнечную Малагу уже успели разместить пассажиров, когда неожиданно возникла угроза. Вернее, она активно вибрировала в багажном отделении самолета.

Об этом сообщает TN.CZ.

Сотрудники аэропорта, услышав подозрительный звук, действовали по инструкции: подняли тревогу, вызвали саперов и даже привлекли кинологов. Очевидно, собаки были немного растеряны – такого "подозрительного" устройства их точно не учили искать.

"Около 16:00 было обнаружено вибрирующее устройство, что повлекло за собой немедленные меры безопасности",— сообщил спикер полиции Йозеф Урбан.

Но развязка истории оказалась еще более интересной. После тщательного анализа саперы пришли к выводу, что перед ними не бомба, а предмет интимного характера – вибратор.

Обладательница чемодана честно призналась, что секс-игрушка принадлежит ей. Она, наверное, не ожидала, что ее личные вещи повлекут за собой такой интерес со стороны правоохранителей. После того, как злосчастный предмет вернули, женщина решила перестраховаться и перенесла его в ручную кладь, чтобы в будущем не устраивать еще один импровизированный блокбастер.

В результате: самолет задержали на 20 минут, спецназ потренировался в обнаружении неожиданных угроз, а пассажиры получили незабываемую историю для рассказов друзьям.

Напомним, 50-летняя жена избила мужа секс-игрушкой за его подписки в Instagram. Женщина устроила любимому "урок верности".

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